Internet.sm: l'agenzia digitale "più innovativa del Titano", annunciate future assunzioni

Dopo l'acquisizione del brand Fotonica, l'azienda di Domagnano ha l'obiettivo di diventare leader di mercato

L'obiettivo è ambizioso: diventare un centro di innovazione digitale leader di mercato a San Marino, in Italia e in altri Stati. Da oggi Internet.sm, azienda di Domagnano specializzata nei servizi legati a Internet, è più forte, dopo aver acquisito il marchio Fotonica. L'annuncio è arrivato tramite un comunicato in cui la nuova agenzia illustra i traguardi da raggiungere.



Nella nuova sede – più di 300 metri quadri a Fiorina – l'impresa ha spiegato di voler predisporre uno spazio di lavoro aperto dove incontrare e inglobare nuove start-up e fare formazione. Nell'elenco dei servizi offerti da Internet.sm ci sono la realizzazione di siti web e applicazioni per smartphone e il marketing aziendale.



500 i clienti nazionali e internazionali – molti nel settore turistico - e più di 20 i collaboratori. Questi i numeri forniti dalla compagnia. L'amministratore delegato, Morgan Buggea, ha parlato di un “futuro che sappia creare sviluppo per questo territorio”. Nella stessa nota, il riferimento ad opportunità lavorative che arriveranno, in base ai piani, perché “l'organico è destinato a crescere”, spiegano. Entro marzo sarà presentato il piano industriale triennale.



Mauro Torresi