Anis reitera la richiesta al Governo di un Piano strategico

Un Piano Strategico che fissi chiaramente gli obiettivi per il Paese e le modalità operative con cui raggiungerli. Questa la principale richiesta dell’Associazione Nazionale Industria al nuovo Governo, avanzata nel corso del primo incontro ufficiale con il Congresso di Stato. E' auspicio dell'Anis che questi confronti si susseguano in maniera regolare in considerazione delle grandi riforme – sottolineano – che l'Esecutivo intende portare avanti e che il mondo delle imprese attende da tempo, come quella delle imposte indirette, oltre agli interventi sul collocamento dei lavoratori, con un più rapido ed efficace incontro tra domanda e offerta; si guarda poi al Bilancio dello Stato, su cui, per gli Industriali, va attuata una spending review molto più incisiva per liberare risorse utili agli investimenti in infrastrutture. Nell’incontro si è discusso inoltre del rilancio del settore bancario, fondamentale per le imprese - si è detto -, e di quello dell’edilizia, che può generare un notevole indotto per tutto il sistema. L'Anis infine lunedì ha incontrato la delegazione del Fondo Moneterario. Consegnato al termine dei colloqui un report riguardante l’andamento del settore industriale.