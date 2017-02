Governatori di FMI e Banca Mondiale a confronto a Roma: c'è anche San Marino

Riunita al Ministero dell'Economia e Finanze la Constituency alla presenza del ministro Padoan e di Ignazio Visco

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze di Roma la riunione della Constituency del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. Per San Marino presenti i Segretari di Stato alle Finanze e al Lavoro.



Governatori e vice governatori di Fondo Monetario e Banca Mondiale a confronto, alla presenza del padrone di casa, il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, affiancato da Ignazio Visco, governatore di Banca Centrale.

Alla riunione presenti tutti i ministri delle Finanze e i Governatori delle banche centrali dei Paesi che compongono la Constituency: Albania, Grecia, Malta, Portogalloe San Marino.

Per la Repubblica, che ha così l'opportunità di confrontarsi a livello internazionale sulle migliori pratiche da attuare in fatto di politiche fiscali e di bilancio, c'erano i Segretari di Stato alle Finanze e al Lavoro, Simone Celli e Andrea Zafferani, in qualità di governatori di Fmi e Banca mondiale, il presidente di Banca centrale Wafik Grais e il direttore del dipartimento Affari Esteri Dario Galassi in qualità di vice governatori.

Un'occasione importante, per San Marino, di migliorare la propria posizione a livello internazionale.



Francesca Biliotti



Nel servizio le interviste a Simone Celli Segretario di Stato Finanze e Bilancio; Andrea Zafferani Segretario di Stato Industria e Lavoro