FMI: i risultati della visita a San Marino

A conclusione della missione di due settimane a San Marino per un check up sull'economia sammarinese, la delegazione del Fondo Monetario Internazionale, guidata da Kazuko Shirono, ha incontrato la stampa per fornire alcune considerazioni contenute nella relazione da cui scaturirà il report conclusivo che sarà reso pubblico tra la fine di marzo e l'inizio di aprile prossimi. Presente anche il Presidente di Banca Centrale Wafik Grais. Nonostante i dati recenti indichino una ripresa nell'ultimo biennio – ha spiegato Shirono – si prevede una crescita economica modesta per i prossimi anni, il ritmo è ben al di sotto di quanto necessario per riportare il Pil ai livelli pre-crisi”. Posto inoltre l'accento sulle criticità legate al settore bancario, in particolare gli Npl: Shirono sottolinea l'importanza della valutazione degli attivi, “funzionale – dice - al recupero di solidità del sistema”. Focus anche sul bilancio pubblico, gestito – secondo l'FMI – prudentemente negli ultimi anni, ma si raccomanda il ripristino delle riserve per far fronte ad eventuali shock futuri. Il Paese – si è detto – ha bisogno di maggiori entrate e di riforme strutturali: l'introduzione dell'Iva – osservano - giocherebbe un ruolo fondamentale nell'aggiustamento di bilancio. Da migliorare il contesto imprenditoriale e della flessibilità del lavoro per poter “attirare maggiori investimenti diretti esteri”. Su Cassa di Risparmio, la delegazione non si sbilancia: “l'AQR - dicono - è ancora in corso, solo sulla base del suo esito sarà possibile sviluppare una strategia credibile per Carisp”.