Lotta all'evasione record in Italia, Padoan: "Dire che non c'è offende il lavoro di tanti"

Ministro durissimo contro l'evasione internazionale: "Odiosa perché proveniente da paradisi fiscali che facevano di segretezza e opacità il loro marchio di fabbrica"

Lotta all'evasione record nel 2016, secondo Agenzia delle Entrate e Ministero delle Finanze: recuperati 19 miliardi di euro.



Sulla lotta all'evasione e al recupero dei miliardi sottratti al fisco, il pensiero del ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan è molto chiaro.

Un fisco “amico” dunque, e l'accostamento non deve sembrare un ossimoro. Su 19 miliardi recuperati, cifra record per l'erario italiano, mezzo miliardo arriva dall'adesione spontanea agli obblighi fiscali, con alert, avvisi, aiuti per chi sbaglia in buona fede, la cosiddetta prevenzione, ha sottolineato la direttrice dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, che ha portato 14-15 miliardi in più di entrate spontanee, e un gettito record per le entrate tributarie di oltre 450 miliardi. Altri 10,5 miliardi arrivano dall'attività di controllo, e 4,1 dalla voluntary disclosure. Padoan ha bollato come “odiosa” l'evasione internazionale, derivante da quelli che venivano chiamati paradisi fiscali.

Risultati che vanno nella direzione auspicata dunque, grazie al lavoro degli oltre 30mila addetti che la direttrice Orlandi ha voluto ringraziare, commuovendosi fino alle lacrime.



Francesca Biliotti



Nel video gli interventi di Pier Carlo Padoan ministro Economia e Finanze; Rossella Orlandi direttrice Agenzia delle Entrate