Padoan: 2016 da record nella lotta contro l'evasione

Nel 2016 la lotta all'evasione ha fruttato allo stato 19 miliardi di euro. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il direttore dell'agenzia delle entrate, Rossella Orlandi, in cui sono stati presentati i risultati dello scorso anno.



Anche le entrate erariali segnano un nuovo record di oltre 450 miliardi di euro. Il ministro ha parlato anche in questo caso di "record", ricordando che gli incassi del 2015 si erano fermati a 436 miliardi e a 419 nel 2014.



Il ministro Padoan ha poi aferrmato che "il Governo non strizza gli occhi agli evasori, il Governo caso mai strizza gli occhi agli imprenditori aiutandoli a non fare errori, senza un approccio inutilmente punitivo".