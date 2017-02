Abs condivide il report Fmi e vorrebbe incontrare Bcsm per presentare il progetto sugli Npl

Intervista al Presidente dell'Associazione Bancaria Matteo Mularoni: "I numeri pubblicati dalla stampa sui crediti deteriorati sono svianti"

L'Associazione Bancaria Sammarinese condivide l'analisi e i suggerimenti del Fondo Monetario sul settore bancario-finanziario. Sulla questione Npl, intanto, il presidente Abs Mularoni auspica un incontro con i vertici di Banca Centrale e comunque – osserva - i numeri sono molto meno preoccupanti di quanto apparso sulla stampa.



L'Fmi dice che le banche dovrebbero risanare i bilanci, accantonando riserve in funzione dei risultati dell'Aqr. Suggerisce anche di sbloccare il mercato degli Npl. valutando la gestione dei crediti deteriorati, anche attraverso società esterne e rimuovendo i disincentivi fiscali per le cessioni. Suggerita inoltre “una certa apertura” del mercato immobiliare ai non residenti.

Cosa ne pensa l'Associazione Bancaria sammarinese?

“Il Fondo Monetario – risponde il Presidente Matteo Mularoni - con la propria dichiarazione conclusiva ha confermato che i crediti non performanti rappresentano un freno alla redditività delle banche e rallentano l'erogazione del credito. L'Associazione Bancaria riscontra una piena convergenza con la linea indicata dal Fondo. La gestione dei crediti deteriorati deve essere imprenditoriale ed efficiente in ordine alle azioni di recupero che devono essere severe”.

Mularoni condivide anche il suggerimento degli esperti Fmi verso “ una ragionevole attenta e prudente apertura del mercato immobiliare ai non residenti”.

Corrisponde al vero che, in merito alla soluzione degli Npl, ci sono frizioni tra Abs da una parte e "Governo-Bcsm" dall'altra?

“Il Fondo – dichiara Mularoni - indica la Centrale Rischi come un elemento che va avviato rapidamente. In merito alle frizioni, con assoluto rispetto, abbiamo una prudente lontananza dalla politca, da cui vogliamo essere equidistanti, senza contrapposizioni. Siamo desiderosi di incontrare al più presto la Banca Centrale alla quale vorremmo rappresentare le nostre linee sulla gestione dei 'non performing', che presenteremo in un incontro pubblico a marzo, quando spiegheremo che i numeri sui 'non performing' così come rappresentati, sono svianti. I numeri sui 'non performing' bisogna non solo ascoltarli ma saperli leggere e ragionare. I dati sono meno preoccupanti rispetto a quanto apparso sulla stampa”.

Conferma che dopo la presentazione del progetto sugli Npl lascerà la presidenza Abs?

“Il mio – conclude Mularoni - è un incarico a progetto e quindi coerentemente con quanto sempre detto si esaurisce con la presentazione del progetto”.



l.s.