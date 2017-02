L'Assemblea dei soci dell' Ente Cassa di Faetano riconferma le cariche

Il Presidente tira le fila di un triennio che ha visto il sistema paese segnato da grandi criticità

La crisi internazionale ed i riflessi su San Marino nella relazione del Consiglio di amministrazione esposta all'Assemblea da Maurizio Zanotti, riconfermato alla Presidenza così come i consiglieri uscenti, ai quali si aggiungono Marino Zanotti e Federico Bartoletti. Nel tirare le fila di un triennio che non ha visto contromisure in grado di controbilanciare le criticità del sistema paese, Zanotti ha presentato all'Assemblea un piano di contenimento dei costi che permetterà ad Ente di proseguire la sua presenza nel territorio. Sostenuti 423 progetti per 1 milione di euro, per progetti che vanno dal settore dell'arte ad enti umanitari; la collana Storia dei Castelli della Repubblica di San Marino, il Fondo per l'Eccellenza sammarinese, l'attività culturale del Salotto di villa Manzoni, l'Accoglienza senza barriere sono solo alcuni dei progetti che impreziosiscono un bilancio triennale orientato a supportare realtà associative “che sono- è stato sottolineato- il volto più vivo e più umano ed il vanto di San Marino”. Un bilancio che rispetta la mission istituzionale e che è proiettato ad un traguardo sempre più vicino: nel prossimo triennio l'Ente si incamminerà verso il centenario della Cassa Rurale