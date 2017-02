Concessioni demaniali: il ministro Costa spiega la legge delega

Incontra gli operatori, insieme ai parlamentari Pizzolante e Arlotti, al sindaco Gnassi e all'assessore regionale Corsini. Più certezze per il settore, riconoscimento delle peculiarità dei territori

In testa il metodo: basta proroghe, serve una riforma. E con il disegno di legge delega sul riordino delle concessioni demaniali l'iter è avviato. A 10 anni dalla Bolkestein prevale l'ottica del confronto: a livello istituzionale prima – dal parlamento alle amministrazioni – fino, poi, alle associazioni dei balneari.

Legge di sistema, dentro i principi europei, con un periodo di transizione dal sistema del rinnovo automatico delle concessione, salvaguardando l'esistente e muovendosi salvando principi basilari

Valorizzare l'offerta turistica italiana, salvaguardare le esperienze imprenditoriali di oltre 30mila imprese

Una svolta, ma anche un primo traguardo, frutto di un lavoro congiunto – ha sottolineato il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi - che è da salvaguardare attraverso i decreti attuativi. In questa fase fondamentale sarà il ruolo dei Comuni e della Regione, per valorizzare la specificità dei territori: 100 chilometri di costa e 1500 imprese in Emilia-Romagna che hanno bisogno di certezze per fare investimenti.



Nel video, le interviste al Ministro per gli Affari Regionali, Enrico Costa; all'onorevole Sergio Pizzolante – Nuovo Centro Destra; all'onorevole Tiziano Arlotti, Partito Democratico; all'Assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini