Npl: incomprensioni tra Abs e Csu, ma domani una prima resa dei conti

Scambio di lettere tra Abs e Csu in questi giorni. Le prime due pubblicate oggi sull'Informazione. Il presidente dell'Associazione Bancaria, Matteo Mularoni aveva chiesto ai sindacati di coinvolgere i dipendenti delle banche in un unico incontro, inizialmente previsto domani al Palace Hotel, per illustrare le linee guida verso la gestione diretta dei Non Performing Loans. Lettera che da subito ha suscitato notevoli perplessità nella Csu: in primis per l'irritualità della richiesta, poi per la stranezza – spiegano – dell'invito rivolto direttamente ai dipendenti dalle Direzioni delle banche stesse per la partecipazione all'incontro; da ultimo il riferimento nella missiva di Abs alle ricadute sulla forza lavoro delle scelte conseguenti alla gestione degli Npl. Per la Confederazione del Lavoro il primo passo da compiere per affrontare il problema è quello di sapere chi sono i titolari di questi crediti inesigibili.

Alla fine si faranno due confronti separati: domani, dunque, Abs incontra i soli sindacati e le rappresentanze sindacali aziendali nella sede della Bac di Dogana; giovedì 16 febbraio invece assemblea con i dipendenti del settore bancario finanziario. Nell'ultima risposta, il presidente Abs aveva parlato di toni perfino ruvidi usati dai sindacati nella loro comunicazione rispetto al tenore di quella di Abs, in cui si domandava semplicemente – riporta la nota - la disponibilità ad organizzare tramite le organizzazioni sindacali un incontro con i dipendenti. Incontro che “sarà un evento formativo con taglio scientifico, – sottolinea oggi Mularoni – e non è esclusa la partecipazione di relatori esterni”. Insomma solo un equivoco? Domani i necessari chiarimenti nell'incontro preliminare, ma la situazione lascia presagire un clima circospetto e non proprio disteso.

Nel video l'intervista a Giuliano Tamagnini, Segretario Generale CSdL.



sp