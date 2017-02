Npl: CSdL, "I dipendenti delle banche non hanno alcuna responsabilità sulla determinazione del problema"

Al centro del Consiglio Direttivo, i risultati dell'incontro con il nuovo Governo

Al centro del Direttivo della Confederazione del Lavoro l'esito dell'incontro avuto il 7 febbraio scorso con il nuovo Governo. Il sindacato chiede risposte su quelle che ritiene le principali problematiche del Paese, tra cui il progetto di sviluppo per far ripartire l'economia e l'occupazione, la messa in sicurezza delle banche, la riduzione del deficit dello Stato e le grandi riforme. Temi su cui – fa sapere la Csdl – “non è stato possibile entrare nel merito, quindi il giudizio sull'esito dell'incontro rimane sospeso”. Delusione, invece, per la mancata disponibilità da parte della delegazione dell'Esecutivo ad accogliere la proposta di avviare un tavolo di confronto permanente con le parti sociali “per trovare in maniera condivisa le soluzioni più efficaci per il Paese”. Nessuna rassicurazione infine ai timori espressi dal sindacato su eventuali modifiche previste alla legge sulla rappresentatività; una legge che per la Confederazione, non deve essere toccata, in quanto – spiegano - ha già raggiunto un suo equilibrio.

Intanto, a tenere banco è sempre il problema Npl. Scambio di lettere tra Abs e Csu, pubblicate da L'Informazione. Il presidente dell'associazione, Matteo Mularoni aveva chiesto ai sindacati di coinvolgere i dipendenti delle banche in un unico incontro per illustrare le linee guida per la gestione diretta dei Non Performing Loans. Richiesta che ha suscitato notevoli perplessità nella Csu, a cui è apparsa irrituale, ma ancor più strano – spiegano – è sembrato l'invito diretto alla partecipazione all'incontro rivolto ai dipendenti dalle Direzioni delle banche stesse. Risultato, due confronti separati: domani Abs incontra i sindacati nella sede della Bac di Dogana; giovedì assemblea con i dipendenti.

Nel video l'intevista al segretario generale CSdL, Giuliano Tamagnini.



sp