Anis su processo Colombini: "Nessuna condotta antisindacale"

L'ANIS accoglie con soddisfazione le recenti sentenze a favore della Colombini Spa che certificano – scrivono gli Industriali – come l'azienda non abbia posto in essere condotte antisindacali, bensì agito nel rispetto delle leggi e garantendo ai dipendenti il pieno esercizio dei diritti sindacali. Anis rimarca anche come “questo processo si sarebbe potuto evitare se solo le organizzazioni sindacali, come più volte chiesto dalla stessa associazione, si fossero accordate sulla suddivisione delle ore per assemblee e degli altri diritti sindacali”. ANIS ricorda anche che, nel frattempo, l'entrata in vigore della legge sulla rappresentatività ha calmato la precedente lacuna, indicando criteri per la ripartizione dei diritti sindacali tra le varie organizzazioni, richiamandone così l'utilità al mondo delle imprese e dei lavoratori.