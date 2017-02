Legge delega balneari, Mussoni di Oasi: "E' l'unica strada"

E' partito ieri da Rimini il ciclo di incontri che il ministro per gli Affari Regionali Enrico Costa ha voluto per spiegare la legge delega sulla riforma e il riordino delle concessioni demaniali. Una assemblea partecipata con gli operatori del settore che a 10 anni dalla Bolkenstein attendono una soluzione e un riconoscimento della peculiarità della loro professione.

“Legge delega come unica strada”, per il Presidente di “Oasi” Confartigianato, Giorgio Mussoni che auspica tempi celeri per l'iter di legge e dice “Il balneare è una peculiarità tutta italiana”.



Nel video, l'intervista al Presidente di “Oasi” Confartigianato, Giorgio Mussoni