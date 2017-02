Npl: equivoco chiarito tra Abs e Csu

Dopo le incomprensioni degli ultimi giorni che hanno portato ad un botta e risposta per iscritto tra l'Associazione Bancaria Sammarinese e la Centrale Sindacale Unitaria, oggi una prima resa dei conti: alla Bac di Dogana l'annunciato incontro chiarificatore che pare abbia ristabilito un clima disteso tra le parti. La richiesta avanzata da Abs alla Csu di far da tramite con i dipendenti del settore bancario per stimolare la loro partecipazione al confronto in questione sugli Npl non era sembrata in linea con le prassi che solitamente regolano i rapporti tra sindacati e associazioni di categoria. Nulla di strano nella richiesta, invece, per Abs che ha confermato la propria buona fede. In ogni caso, ora, l'equivoco sembra chiarito. 'L'incontro odierno, a cui hanno partecipato oltre alla Csu anche le rappresentanze sindacali aziendali ha visto un interessante approfondimento sul piano tecnico – sostengono dalla CDLS - riguardo alla gestione dei crediti non performanti'. Soddisfatto il presidente Abs, Matteo Mularoni. Giovedì alle 15.30 al Palace Hotel di Serravalle, si replica con l'incontro formativo sugli stessi temi dedicato al solo personale bancario.



sp