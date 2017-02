San Marino: al Kursaal convegno sulla formazione della Camera di Commercio

Si parla di Formazione, che è il futuro delle organizzazioni pubbliche e private nel convegno organizzato dalla Camera di Commercio di San Marino, in collaborazione con Anis, Ius ed Unas.

Durante la mattinata è stato affrontato il tema della formazione aziendale, materia non sempre trattata durante i seminari a San Marino, rappresentando quindi un evento importante per questa realtà

Al Kursaal si sono incontrati i professionisti della formazione di San Marino. Nella prima parte i relatori hanno spiegato l'importanza di fare formazione, quale strumento utile per il futuro professionale e privato di ognuno, mentre nella seconda parte è stato possibile per i presenti partecipare, a seconda della tipologia di formazione, ai singoli seminari tenuti dai professionisti.

Al Centro congressi c'erano oltre 120 i partecipanti che poi si sono divisi negli 8 workshop organizzati al fine di approfondire le varie tematiche della formazione, dall'importanza intrinseca di fare formazione, sia come investimento aziendale, che come sviluppo e valorizzazione dei propri i collaboratori, fino a capire l'importanza dei social network all'interno della propria impresa.

“Siamo molto soddisfatti della numerosa partecipazione all'evento, che testimonia l'importanza di questa tematica all'interno di San Marino. Camera di Commercio sostiene le imprese fornendogli strumenti in grado di farle crescere e rimanere al passo coi tempi ed il convegno che abbiamo organizzato va in questa direzione” dichiara il Direttore della Camera di Commercio, Massimo Ghiotti.

“Io e gli altri relatori abbiamo creduto fortemente a questo evento ed il successo di pubblico ci ha gratificato per il lavoro effettuato, ognuno di noi ha apportato il proprio contributo al fine di far capire come nella realtà d'impresa che stiamo vivendo la formazione rappresenti un tassello importante e ci auspichiamo che eventi di questo tipo possano ripetersi anche in futuro” ha detto Renato di Nubila, dell’Università di Padova.