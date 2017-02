I soci di Asset Banca pronti ad intervenire per il rafforzamento dell’istituto

"I soci di Asset Banca, preso atto del provvedimento di sospensione del Cda adottato da Banca Centrale lo scorso 15 febbraio, garantiscono il loro pieno sostegno all’istituto e sono pronti a far fronte con mezzi propri al rafforzamento della Banca per assicurare solidità e continuità". Comincia così la nota degli azionisti di Asset, che scendono in campo dopo la decisione dell'Organismo di vigilanza di sospendere i vertici dell'Istituto. Si dicono intenzionati a intervenire " senza richiedere in alcun modo il sostegno dello Stato e di fondi pubblici".

Sui rilievi sollevati da Banca Centrale scrivono di essere "in attesa che si entri nel merito delle criticità emerse sulle quali si dovrà intervenire d’intesa con il Commissario nominato dall’Istituto di via del Voltone". Ma i soci ribadiscono pieno sostegno a interventi di rilancio dell’attività d’impresa. Per questo chiederanno al commissario Mirella Sommella di convocare al più presto un’assemblea dove i soci possano deliberare tutti gli interventi necessari.

L'obiettivo degli azionisti è di garantire la continuità dell’impresa, la tutela dei posti di lavoro e, soprattutto, l’interesse dei correntisti e della clientela.

"Asset Banca - conclude la nota - è un valore ed un patrimonio che è interesse fondamentale preservare non solo per i soci ma per la Repubblica di San Marino"