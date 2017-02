Delegati Industria, nell'odg votazione sugli aumenti contrattuali

La Csu riunisce l'attivo dei delegati del settore industria, in un momento particolarmente "caldo" per l'economia sammarinese. All'ordine del giorno la votazione dell'accordo sottoscritto con l'Associazione industria relativamente alla verifica degli aumenti contrattuali rispetto all'inflazione e agli interventi in favore dei lavoratori incappati in fallimenti aziendali. Ma non mancheranno sicuramente anche i temi legati alla stretta attualità.