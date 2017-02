Pesaro-Urbino: crescono le esecuzioni immobiliari

Sempre più immobili all'asta, allarme dell'Osservatorio sulle esecuzioni immobiliari dell'Adusbef di Pesaro e Urbino

Cresce il numero delle esecuzioni immobiliari e anche questo è uno specchio della crisi che colpisce le famiglie italiane. Nel 2015 quelle pubblicate erano quasi 226mila, l'anno scorso sono salite a 267.322: un balzo del 18,3 per cento, con previsione di toccare le 300mila alla fine di questo 2017. Anche nella provincia di Pesaro e Urbino i dati sono in crescita, ce lo racconta l'Adusbef, l'associazione in difesa dei consumatori che ha istituito un osservatorio provinciale su questa sofferenza sociale in atto. Negli ultimi 5 anni secondo i dati del tribunale di Pesaro si è passati dalle 494 certificate nel 2012 a 1248 al 30 giugno del 2016. Stessa situazione a Urbino dove nel 2012 erano 508 e al 30 giugno del 2016, 714. Siccome le abitazioni in Italia sono oltre 31 milioni, di fatto una su 100 è sotto esproprio. Ogni giorno, in media, finiscono all'asta oltre 730 immobili.

Nel video l'intervista a Floro Bisello, resp ADUSBEF Associazione difesa consumatori ed utenti bancari, finanziari ed assicurativi Marche



