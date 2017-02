Alitalia: c'è accordo, trattativa contratto dopo piano

Accordo raggiunto tra Alitalia e sindacati sul contratto. Al termine di una trattativa fiume durata quasi dodici ore, le parti hanno sottoscritto un'intesa in cui si ribadisce la validità del contratto nazionale e si concorda che la trattativa per il rinnovo si avvierà solo dopo la presentazione del piano industriale per concludersi entro il 31 maggio. Soddisfatti tutti, dai sindacati all'azienda. "L'accordo raggiunto mi sembra

un importante passo avanti per ricreare un clima costruttivo e utile ad affrontare le prossime settimane", ha commentato il ministro Calenda.