Commercio: dal 2010 tagli di spesa per trecento euro di acquisti a famiglia

Negli ultimi sei anni sono spariti 300 euro di acquisti a famiglia in Italia per un totale di 7,7 miliardi di euro. I risparmi hanno colpito persino i consumi di farmaci e gli altri

prodotti terapeutici, in calo del 7,4%. E' una 'crisi che non si ferma' quella del commercio al dettaglio che emerge da un'analisi dell'Ufficio Economico Confesercenti su dati Istat. Anche gli acquisti alimentari, che pure in termini assoluti hanno visto un mini-aumento dello 0,1%, sono cresciuti solo nei discount e hanno registrato nei piccoli negozi un calo che ha raggiunto l'11% in sei anni.