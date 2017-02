Pa: avanti con i corsi di idoneità per i precari di seconda fascia

Proseguono i corsi di formazione per la verifica di idoneità professionale rivolti ai lavoratori appartenenti alla seconda fascia degli stabilizzati. Corsi che sono stati organizzati sulla base dell'Accordo Governo - Organizzazioni Sindacali per il superamento del precariato nel settore pubblico allargato, siglato un anno fa. Interessano oltre cento dipendenti, distribuiti in cinque gruppi, riguardano materie specifiche a seconda dello settore dell'amministrazione pubblica cui si rivolgono e sono propedeutici a sostenere un esame finale: la verifica per i frequentanti queste prime due giornate formative - i gruppi 1, 2 e 3 - si terrà indicativamente a partire dalla seconda decade di marzo. Mentre le lezioni per i gruppi restanti, 4 e 5, saranno attivate il mese prossimo con relativo esame di idoneità in aprile.