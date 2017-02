One Gallery: incontro tra il segretario di Stato Zafferani e i sindacati, in futuro nuove norme sugli incentivi alle imprese

Dopo lo sciopero sul Pianello dei dipendenti del One Gallery Outlet, oggi l'incontro tra i sindacati e il segretario di Stato al Lavoro, Andrea Zafferani. Da agosto l'azienda rateizza i pagamenti degli stipendi. A Zafferani i rappresentanti sindacali hanno chiesto di nuovo una riunione istituzionale con i vertici dell'impresa.



Il Segretario di Stato, spiegano Csu e Usl, si è detto disponibile a portare di nuovo il tema in Congresso di Stato e ad introdurre nuove norme sugli incentivi alle imprese. Nelle scorse ore la nota in cui la Segreteria definiva inutile una riunione con i gestori, perché a una lettera inoltrata dal dicastero questi ultimi avrebbero risposto con informazioni su debiti e certificato di abitabilità dei locali non corrispondenti alle verifiche effettuate dalla stessa Segreteria.



Mauro Torresi



Nel video le interviste ad Alfredo Zonzini, segretario Fulcas-Csu, e a Francesca Busignani, segretario industria e artigianato Usl