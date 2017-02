Presentata a Cesena la Welness Valley 4.0

Con il ministro per lo sviluppo economico Calenda e una nutrita

delegazione dal Titano, con il segretario allo Sport Podeschi e membri delle segreterie esteri e sanità

Welness Valley: Romagna la sede, Cesena la Capitale. L'idea lanciata come una scommessa dal patron di Technogym Nerio Alessandri 12 anni fa, continua a prendere corpo, concretizzando esperienze vincenti in diversi campi, da quello puramente imprenditoriale, declinato nello sport, la salute e la prevenzione delle malattie croniche, l'alimentazione. Il patron di Techogym traccia la cornice presentando la Welness Valley 4.0. Benessere e salute in un territorio è un marchio vincente, che se legato alle nuove tecnologie vede amplificate le sue potenzialità. Le ricadute sul turismo nell'intervento del Presidente della Regione Bonaccini: “La Welness Valley completa la forza attrattiva della Romagna e della Riviera”. Secondo Trademark Italia, potrà generare 700mila presenze alberghiere per un giro d'affari di oltre 85 milioni di euro, che salgono a 155 milioni, considerando l'indotto.

Nel video, l'intervista al ministro per lo sviluppo economico Calenda.



AS