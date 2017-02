BCSM: count down per i proprietari di banche e finanziarie

Domani Banca Centrale renderà pubblici i nomi dei beneficiari effettivi di banche e finanziarie sammarinesi. L'Istituto guidato da Grais ha già reso noto di aver emanato il regolamento che attua quanto disposto dall'articolo 43 dell' ultima legge di bilancio. Il testo di legge precisa che la pubblicazione è obbligatoria e stabilisce che per beneficiario effettivo “si intende la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, anche in via congiunta con altri soggetti – vale a dire per il tramite di società direttamente o indirettamente partecipate, per interposizione fiduciaria o per altra interposizione – possiedono o controllano un soggetto autorizzato attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale pari o superiore al 2% delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto anche tramite azioni al portatore”. Il regolamento entrerà in vigore appunto il 1° marzo. I beneficiari effittivi saranno pubblicati nel Registro dei Soggetti Autorizzati e potranno venire consultati liberamente da chiunque sul sito di Banca Centrale.



Sonia Tura