Incertezza su San Marino by Train, Benedettini: "Non sappiamo cosa rispondere all'utenza ed alle agenzie”

Intano è giunta la notizia che ai fratelli Benedettini è arrivata la convocazione per un incontro che si terrà lunedì proprio sulla convenzione inerente al servizio turistico del trenino.

L'ultima corsa il 31 gennaio, ad un mese ancora non ci sono certezze. Al momento non è dato sapere se il rinnovo dell'autorizzazione per l'anno in corso, regolata tramite convenzione tra la Elia's Tour e il Congresso di Stato, sarà rinnovata o no. Un clima di incertezza che non giova nella logica imprenditoriale del turismo, fatta di scadenze e di vetrine. Era stato già ribattezzato “il trenino della discordia”, dopole polemiche e prese di posizione - forti e reiterate, soprattutto in concomitanza delle festività natalizie o all'avvio della stagione estiva – da parte dei commercianti del centro storico. Ed è il governo ora che prende tempo: appena insediati – conferma la segreteria al turismo – vogliamo capire le ragioni che hanno mosso le polemiche del passato, ma – specifica la segreteria – è uno stallo solo “temporaneo”. Ma l'avvio di una serie di incontri con tutte la parti in causa – Segreteria e Ufficio del Turismo, associazioni dei commercianti, la Fratelli Benedettini SPA e la Giunta di Città è fermo al palo.



Nel video l'intervista a Roberto Benedettini