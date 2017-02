Techno Science Park: primo meeting dell'anno tra start-up, il 15 marzo scade il nuovo bando per l'accesso

In passato c'era il “distretto industriale”, termine usato per anche per indicare i rapporti tra imprese vicine. Ai vecchi distretti oggi si aggiungono altre 'reti', come quelle di cui fanno parte le start-up. Al Techno Science Park si è svolto il primo incontro dell'anno tra neo-aziende incubate. Sono 36 le realtà seguite dal Parco. Ogni nuovo imprenditore ha fatto conoscere ai colleghi la sua storia e la sua idea di business.



Le new entry sono cinque. “Carisma” è una società che offre soluzioni per aiutare le aziende a gestire le risorse interne. “Greenflex RSM” si dedica ai pannelli fotovoltaici ultraleggeri. In campo ambientale operano anche “Sun Tep” e “Gaia Tech”: la prima supporta le imprese nella gestione dei progetti di efficienza energetica e la seconda fornisce un generatore di calore per produrre acqua calda. “Pharmalarm” è invece un'applicazione che ricorda al paziente quando prendere le medicine.



Il 15 marzo scade il nuovo bando per trasformare nuove intuizioni in impresa.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista a Elisabetta Epifori, direttrice del Techno Science Park