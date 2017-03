Sul sito di Bcsm pubblicati i proprietari di banche e finanziarie - TUTTI I NOMI

Da questa mattina è possibile sapere chi sono i proprietari di banche e finanziarie. Sono 20 i soggetti autorizzati affianco ai quali sul sito di Bcsm si stanno pubblicando i nomi dei proprietari effettivi, tutti tranne quelli che possiedono fino al 2%. Il provvedimento è stato disposto dall'articolo 43 dell'ultima legge di bilancio che precisa che per beneficiario effettivo si intende la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, anche per il tramite di società direttamente o indirettamente partecipate, per interposizione fiduciaria o per altra interposizione possiedono o controllano un soggetto autorizzato.