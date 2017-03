Azzurro: chiude anche Piazza Italia

Il centro commerciale Azzurro perde un altro pezzo: dal 5 marzo saracinesche abbassate anche per Piazza Italia, dopo 16 anni di attività. Secondo la Csu a pesare sulla decisione non problemi di fatturato, ma l'incertezza sul futuro del centro commerciale. Tra pochi giorni così altre 7 lavoratrici, dipendenti del negozio di Piazza Italia, saranno poste in mobilità. La Federazione Commercio e Servizi della CSU chiede un rilancio della struttura per invertire questa tendenza al declino.



