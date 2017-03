Bcsm: i beneficiari di fiduciarie e SG

Se gli azionisti erano noti ai più, con questa operazione -caldeggiata anche dalla politica - si è riusciti a far luce sui nomi di coloro che si celano dietro società, anche estere, azioniste di maggioranza nei vari istituti bancari. Oggi maggiori dettagli aulle fiduciarie. L'elenco dei beneficiari effettivi corrisponde per la quasi totalità a quello delle stesse banche che controllano queste società. Bac fiduciaria ad esempio annovera l'azionariato della proprietaria Banca Agricola Commerciale e i beneficiari risultano i medesimi: Emanuele Rossini, Alfredo Nicolini, Benedetta e Cecilia Monsignani, Alessandro Fornari. Stessa compagine anche per San Marino Life - Impresa di Assicurazione sulla Vita. Per la Leasing Sammarinese il gruppo dei nove beneficiari - Federico Bartoletti, Flavio Benedettini, Marco Conti, Pier Marino Della Valle, Stefano Gennari, Roberto Guidi, Agostino Ugolini, Marino Zanotti e Maurizio Zanotti – è uguale a quello di Banca di San Marino. Per quanto riguarda Fincompany, la società – al 100% di Eurocommercial Bank - non è più operativa dal 2013 ma resta in attività, senza stipulare nuovi contratti, fino allo smobilizzo dei rapporti in essere. Beneficiari risultano membri della famiglia Gerani, Giuliana Marchini e il commercialista sammarinese Enzo Zafferani. Pacchetto azionario equamente diviso al 50% invece tra Ermes e Widmer Colombini per la Erwidcol Financial Services. Altro soggetto autorizzato, la GE.FIN: la Fiduciaria Emiliana Spa ne possiede il 42% delle azioni, destinatari degli utili sono Eugenio e Simonetta Morselli; detentrice poi di quasi il 39% delle quote è ancora una volta una società lussemburghese, la Real Estate Participation, azioni in capo alla famiglia Limentani e a Lucetta Piperno; azionista sammarinese di GE.FIN è Bac fiduciaria con Vittorio Emanuele Terzi titolare del 4,5% delle quote. San Marino Asset Management: in mano al 100% ad Asset banca, di cui si nota la coincidenza dei 13 beneficiari: tra questi, Stefano Ercolani, Giuseppe Zanotti, Adriana Zannoni e Silvana Amadori, vedova dell'imprenditore della moda di Savignano, Atos Lombardini. Lo stesso vale per Asset SG. E a proposito di società di gestione anche Scudo Investimenti SG ha come beneficiari effettivi quelle della Banca che la controlla in toto, ovvero Banca Cis, e sono: Paolo e Patrizia Gerani, Marino Grandoni, Daniele Guidi e Marcella Tonelli. Un accenno infine all'istituto di pagamento sammarinese T.P@Y, controllata al 25% da quattro istituti di credito: Asset e Banca Cis hanno come beneficiari rispettivamente per l'una Lorenzo Lori e per l'altra Marino Grandoni e Daniele Guidi; nessun beneficiario effettivo invece per le quote detenute da Banca di San Marino e Carisp.