Banca centrale San Marino commissaria Asset Banca

I soci Asset: "Nulla è cambiato a livello di solidità dell'istituto"

La Banca centrale della Repubblica di San Marino ha avviato la procedura per l'amministrazione straordinaria di Asset Banca. Nelle settimane scorse la Banca centrale aveva sciolto gli organi di amministrazione e di controllo. Gli avvocati Vincenzo Maurizio Dispinzeri e Giuseppe Pedrizzi saranno i commissari straordinari. Componenti del comitato di sorveglianza saranno Giuseppe De Marco, Paolo Mazzanti e Marcello Condemi. "Il provvedimento - dice un comunicato della Banca centrale - non avrà alcuna incidenza sull'operatività della Banca, che proseguirà sotto la guida dei Commissari Straordinari, a tutela dei risparmiatori".

Immediate repliche dei soci Asset, che dichiarano: “Nulla è cambiato a livello di solidità dell'istituto. Asset resta una delle banche più liquide e più solide del territorio con indici di solvibilità ai primissimi posti. L'amministrazione straordinaria - ci tengono a precisare i soci - è un strumento a maggiore tutela a dei risparmiatori così come sancito dalle normative vigenti”.