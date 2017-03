One Gallery Outlet: proclamato lo sciopero ad oltranza, appello dei sindacati a Jarno Trulli

E' scattato la sciopero ad oltranza dei dipendenti dell'One Gallery Outlet di Dogana. Le organizzazioni sindacali hanno lanciato un appello a Jarno Trulli, azionista di riferimento e uomo immagine del centro commerciale. A far scattare di nuovo la protesta un nuovo slittamento del pagamento degli stipendi, scrivono i sindacati in una nota. “Dopo la lettera - spiegano i segretari delle Federazioni Servizi di CSdL, CDLS, USL Alfredo Zonzini e Gianluigi Giardinieri, Francesca Busignani - inviata nella tarda serata di ieri, dopo l'Assemblea dei lavoratori, all'Amministratore dell’outlet (e per conoscenza al Segretario di Stato al Lavoro) per chiedere di saldare la mensilità di gennaio entro lunedì 6 marzo e quella di febbraio entro venerdì 10 marzo, questa mattina la Direzione durante un incontro avvenuto in tarda mattinata ha nuovamente messo in atto strategie dilatorie senza fornire impegni precisi”.

Dalle 14 è così iniziato lo sciopero ad oltranza dei dipendenti a difesa dei loro diritti e per il pagamento delle retribuzioni arretrate e non ancora liquidate.



Il comunicato dei sindacati integrale