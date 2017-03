Soci Asset: "La gente continua ad investire nella nostra banca"

Con una nota diffusa dall'Agenzia Ansa intervengono ancora i soci di Asset Banca, sugli effetti della sospensione degli organi amministrativi decisa da Banca Centrale. Decisione che – dichiarano - “non ha provocato reazioni improvvise da parte dei risparmiatori. La gente continua ad investire presso di noi i propri risparmi, confermando fiducia e credibilità nei confronti della nostra banca – scrivono ancora. Gli stessi soci, nei giorni scorsi, si erano detti pronti ad una ricapitalizzazione - che viene definita “al momento non necessaria” - nel caso venisse richiesta dalla Banca Centrale. Ora - aggiungono - si attende la chiusura del provvedimento' che ha carattere temporaneo. Entro la fine di marzo, viene sottolineato, nell'ambito dell'Asset quality review, la Banca Centrale vuole determinare quanti siano i crediti deteriorati in carico alle banche sammarinesi. 'Ci aspettiamo - concludono - che la relazione di Banca Centrale evidenzi come gli indici del nostro istituto siano di fatto più alti di quelli stabiliti dalla normativa”.