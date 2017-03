One Gallery Outlet: prosegue lo sciopero a oltranza

Anche questa mattina i dipendenti del One Gallery hanno incrociato le braccia, dopo lo slittamento del pagamento degli stipendi. Al momento la proprietà non si è fatta sentire dopo l'avvio dello stato di agitazione. Lavoratori e sindacati hanno organizzato due momenti di picchettaggio e protesta davanti all'esercizio commerciale: dalle 10 alle 12 e dalle 13 alle 15. In attesa di vedere sbloccata la situazione dopo la lettera spedita a Jarno Trulli.