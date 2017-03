Vaticano: bilanci 2015; S.Sede in deficit per 12,4 mln

La Santa Sede ha registrato nel 2015 un disavanzo di 12,4 milioni di euro. Le principali voci di entrata per il 2015, in aggiunta ai rendimenti degli investimenti - riferiscono i bilanci consuntivi 2015 -, si riferiscono ai contributi delle diocesi (24 milioni) e ai contributi dallo Ior (50 milioni). Come negli anni precedenti, la voce di spesa più significativa della Santa Sede si riferisce al costo del personale. Il Governatorato della Città del Vaticano, per il 2015, ha registrato un surplus di Euro 59,9 milioni.