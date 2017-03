Banche, Celli: "Il sistema bancario è solido"

Il sistema bancario della Repubblica di San Marino "è solido ed i risparmiatori saranno tutelati e protetti dallo Stato, dal Governo e dalla Banca Centrale". E' quanto annuncia la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio a seguito della decisione dello scorso 15 febbraio della Banca Centrale di sospendere gli organi amministrativi di Asset Banca. "Il Governo di San Marino, e nello specifico la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio nell'ambito del Comitato per il Credito e il Risparmio - si legge in una nota - ha preso atto e condiviso l'azione della Banca Centrale di San Marino nell'esercizio della sua autorità di Vigilanza". Secondo l'Esecutivo "dal percorso in atto emergerà un sistema bancario che rispetta le regole della legalità e della trasparenza, robusto ed in grado di competere a livello internazionale per solidità e professionalità, al pari degli intermediari di altri paesi europei e non europei". In questo modo sul Monte Titano ritengono che "si creeranno le condizioni per attrarre investimenti e così anche preservare e riqualificare i lavoratori del settore e salvaguardare l'interesse dei contribuenti".