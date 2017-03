One Gallery: un decreto legge per dare risposte

In Piazza della Libertà per chiedere di incontrare il governo. E l'esecutivo, al termine dei lavori del Congresso di Stato, li ha incontrati. I dipendenti del One Gallery Outlet sono sempre più preoccupati per il loro futuro e chiedono di ricevere gli stipendi non ancora pagati. Nella lettera spedita a Jarno Trulli, azionista di riferimento e uomo immagine del centro commerciale di Dogana, si chiedeva all'Amministratore dell’outlet di saldare la mensilità di gennaio entro oggi e quella di febbraio entro venerdì prossimo. Il Segretario di Stato per il lavoro sta definendo un decreto legge che – assicura – avrà una ratifica veloce, per fornire gli strumenti necessari ad intervenire nelle aziende che ricevono sussidi dallo Stato ma non sono in regola. Nel caso del One Gallery, ad esempio, i dipendenti potranno così dimettersi dal posto di lavoro con giusta causa, mentre oggi non è possibile.

Nel video l'intervista al Segretario di Stato Andrea Zafferani



Sonia Tura