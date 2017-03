Trenino turistico: incontro interlocutorio sul rinnovo della convenzione

Nessuna novità di rilievo su San Marino By Train, il servizio turistico del trenino in carico fino al 31 gennaio scorso alla Elia's Tour tramite convenzione con il Congresso di Stato: oggi a confronto i rappresentanti della Fratelli Benedettini, titolare della società e il segretario di Stato per il Turismo Augusto Michelotti. Un incontro interlocutorio con l'impegno di rivedersi a breve. Al momento poche certezze se non l'intenzione di mantenere il servizio del trenino turistico, valutando però modifiche alla precedente convenzione. Per la Fratelli Benedettini basilare una risposta celere da parte del Governo per uscire dall'incertezza e potersi, nel caso, organizzare diversamente come logica imprenditoriale vuole.



