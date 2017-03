Lavoro e mercato unico: i rapporti tra Ue e San Marino nei corsi della Csu

8 seminari per conoscere meglio i rapporti tra l'Unione Europea e San Marino, soprattutto in tema di lavoro e in vista di un accordo di associazione. Questo pomeriggio alle 17,30 inizia il nuovo ciclo di incontri organizzati dalla Centrale Sindacale Unitaria in collaborazione con l'Ateneo sammarinese.



Accesso ai finanziamenti europei e libera circolazione di persone, merci e lavoratori: sono alcuni degli argomenti centrali della serie di eventi che andrà avanti fino ad aprile. Ogni volta interverranno docenti universitari ed esperti. I corsi sono aperti a rappresentanti della Csu, dipendenti, pensionati e cittadini.



mt