Fiere: fusione Rimini-Vicenza vincente, imprenditori auspicano quotazione in Borsa

“Le fusioni strutturate sono vincenti”, così Paolo Maggioli, presidente di Confindustria Romagna, commentando l'integrazione tra la Fiera di Rimini e quella di Vicenza che ha dato vita a Ieg-Italian Exhibition Group. Un rapporto che presto porterà, si auspica, alla "realizzazione di un piano per il raggiungimento di una quotazione in Borsa".

Ieri l'associazione degli industriali romagnoli ha tenuto il suo Consiglio di presidenza proprio nella sede di Italian Exhibition Group, "scelta con l'intenzione di consolidare il rapporto fra il centro fieristico" e la stessa Confindustria Romagna. Al termine dell'incontro il Consiglio è stato ricevuto dal presidente di Italian Exhibition Group, Lorenzo Cagnoni, e dal direttore generale, Corrado Facco. "Come imprenditori - evidenzia Maggioli in una nota - siamo pienamente convinti dell'importanza della strategicità di Italian Exhibition Group, che si conferma essere sempre più una delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo dell'economia del territorio" e che "condivide con noi l'esperienza di un percorso di fusione conclusosi positivamente". Quanto al futuro, osserva il leader di Confindustria Romagna, "siamo sicuri che garantirà ancora crescita grazie allo sviluppo di un sistema integrato fieristico regionale, in cui il nostro territorio potrà essere sempre più protagonista: la parola d'ordine deve essere sinergia".