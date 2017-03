#stalletradite, la Coldiretti fa la conta dei danni post terremoto

La Coldiretti pubblica il dossier #stalletradite, con una conta dei danni, diretti e indiretti, pari a 2,3 miliardi di euro. Sono state prese in considerazione le conseguenze post sisma su strade e infrastrutture, case rurali, stalle, fienili e magazzini. Ma anche stabilimenti di trasformazione, rivendite, macchine agricole, macchinari di lavorazione e animali morti e feriti ai quali vanno aggiunte le perdite per il crollo della produzione di latte e delle coltivazioni e per gli effetti negativi sul commercio per la fuga dei turisti e dei residenti.

Il dossier è stato divulgato in occasione dellarrivo degli agricoltori e degli allevatori delle aree terremotate di Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio nella Capitale in Piazza Montecitorio insieme ai propri animali e ai prodotti salvati dai crolli.

L'Italia Centrale è ricchissima di aziende agricole e stalle, imprese per la quasi totalità a gestione familiare (96,5%), secondo le elaborazioni Coldiretti sull'ultimo censimento Istat.