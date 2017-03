Reggenza e Segretario Celli in visita a Banca Centrale

I Capitani Reggenti Marino Riccardi e Fabio Berardi in visita questa mattina a Banca Centrale, insieme al Segretario di Stato per le Finanze, Simone Celli. Accolti dai vertici dell'istituto di Via del Voltone, sono stati accompagnati in sala riunioni per l'incontro con i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale. “Grazie di essere qui - ha detto il Presidente Wafik Grais rivolgendosi ai Capi di Stato – la vostra presenza per noi significa davvero tanto”. La visita della Reggenza è un segnale forte di attaccamento e vicinanza dello Stato verso una delle istituzioni più importanti del Paese, chiamata oggi ad assolvere un compito di certo non facile, quello cioè di risollevare le sorti del sistema bancario e finanziario sammarinese da anni in sofferenza.