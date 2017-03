Mularoni incontra Casero e Baretta

Al Mef anche il Presidente di Abs Matteo Mularoni che ieri ha incontrato il vice ministro Luigi Casero e il sottosegretario Pier Paolo Baretta. Come già avvenuto con il Presidente Patuelli, ha commentato Mularoni, anche in questo incontro ho potuto registrare attenzione rispetto alle principali linee strategiche che l’Associazione Bancaria Sammarinese sta mettendo in atto. In particolare, conclude, ho constatato piena convergenza sulla necessità di istituire la Centrale Rischi, anche per favorire il possibile accordo tra i sistemi bancari dei due Paesi, altrimenti pregiudicato dall’asimmetria informativa in sede di reciproca erogazione del credito”.



Sonia Tura