San Marino al Mef. Primo incontro tecnico per il nuovo governo

Primo confronto italo-sammarinese per il nuovo governo. Oggi, a Roma, la riunione di un tavolo tecnico, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dove le delegazioni dei due Paesi hanno voluto attivare nuovamente il confronto su alcune tematiche fiscali che - precisa una nota della Segreteria alle finanze - riguardano la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali. Le delegazioni, prosegue la nota, si sono incontrate dopo l’esito positivo della Conferenza organizzata a San Marino lo scorso settembre. In quella occasione si prese atto del percorso di trasparenza e di allineamento agli standard internazionali intrapreso dalla Repubblica di San Marino e di come oggi questo la renda un partner affidabile. La delegazione sammarinese ha voluto sottolineare la volontà del nuovo Governo di voler proseguire nella collaborazione proficua con lo Stato Italiano. Di qui la decisione di calendarizzare nei prossimi mesi tavoli tecnici su tematiche specifiche. Il confronto tra i due Stati, conclude la nota, ha avuto inizio con questo nuovo Governo in maniera efficace e proseguirà nello spirito di collaborazione reciproca.



Sonia Tura