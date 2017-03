Agricoltura in Emilia-Romagna: 135 milioni di euro messi a disposizione

Agricoltura in Emilia-Romagna con il bando di filiera del piano sviluppo rurale: oltre 135milioni di euro messi a disposizione per sostenere l'aggregazione di filiera e i progetti di filiera. Potranno innescare investimenti per oltre 370 milioni di euro. Un bando che favorisce l'innovazione e la competitività stimolando progetti che coinvolgano imprese di trasformazione e di commercializzazione nato anche per contrastare la frammentazione delle piccole imprese e sostenerne la redditività. Un modo – ha dichiarato l'assessore all'Agricoltura, Simona Caselli – per incentivare la capacità di fare gioco di squadra in agricoltura e nell'agroalimentare.

Nel video l'intervista all'assessore regionale Simona Caselli.