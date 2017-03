Emilia Romagna: l'Istat conferma la crescita degli occupati

Nel 2016 in Emilia-Romagna l'occupazione è cresciuta del 2,5% rispetto al 2015, con un aumento di 48.823 occupati. E' quanto si legge in una nota della Regione che riporta i numeri sul mercato del lavoro comunicati dall'Istat "dai quali arriva la conferma del tasso regionale di disoccupazione al 6,9%, -0,8% rispetto all'anno precedente". Dati, osserva nella nota il presidente emiliano-romagnolo, Stefano Bonaccini, "molto positivi che ci confermano come locomotiva del Paese. Siamo sulla strada giusta, grazie anche al Patto per il Lavoro firmato con tutte le parti sociali, ma certo non ci accontentiamo: l'obiettivo è infatti quello di portare la disoccupazione al 5% nel 2020". Crescono i giovani occupati tra 15-24 anni (+10,6mila, +13,6%) e gli over 55enni (+21,7mila, +6%)".