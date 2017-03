“Reddito di inclusione”: più di mille le famiglie riminesi interessate

Saranno potenzialmente più di mille le famiglie riminesi interessate dal nuovo “reddito di inclusione”, introdotto per la prima volta con l'approvazione, in questi giorni al Senato, della legge per il contrasto alla povertà. E' il deputato PD romagnolo Tiziano Arlotti a spostare l'attenzione sul fenomeno in territorio, ma solo dopo aver definito il quadro di riferimento della legge: “E’ l’intervento più importante mai varato in Italia contro la povertà assoluta – ha dichiarato - con il quale il nostro Paese entra finalmente fra quelli dotati di un sostegno di carattere universale. Il provvedimento, mirato all’inclusione sociale, alla lotta all’emarginazione, è tanto più importante in un momento storico come il nostro ancora segnato da una crisi economica significativa che aumenta in modo progressivo il divario tra ricchi e poveri. I destinatari sono i soggetti più deboli della società, i minori, le famiglie con disabili gravi, i minori a carico di donne in stato di gravidanza, persone oltre i 55 anni senza lavoro e senza ammortizzatori sociali”. Torna poi sulle realtà più vicine a noi fornendo altri indicatori: l'Istat calcola il 4,8% delle famiglie in Emilia Romagna in stato di povertà relativa nel 2016; il Comune di Rimini ha aiutato con i vari strumenti di sostegno al reddito più di 1.800 famiglie riminesi in difficoltà, tra cui 339 nuclei famigliare a basso reddito.