Arlotti: legge sviluppo economico discriminatoria. A rischio gli accordi italo-sammarinesi

Dopo il no di Assoindustria al progetto di legge sullo sviluppo economico, considerato discriminatorio perchè aumenta del 7%, il costo del lavoro per le nuove assunzioni di frontalieri, interviene - con toni ancora più duri - il deputato Pd Tiziano Arlotti. Il progetto, scrive, "contiene norme che se approvate introdurrebbero una palese e inaccettabile discriminazione nei confronti dei lavoratori frontalieri e peserebbero come un macigno sui rapporti fra Italia e San Marino”. Arlotti anticipa la presentazione di un question time la prossima settimana al ministro degli Esteri Angelino Alfano, proprio per segnalare che il provvedimento proposto dal Governo sammarinese creerebbe una situazione di inaccettabile discriminazione nei confronti dei lavoratori italiani frontalieri. Si tratta, sottolinea Arlotti, di una norma che comprometterebbe quanto previsto negli Accordi sottoscritti e ratificati in questi anni, con tutti i benefici che hanno portato nelle relazioni di amicizia e buon vicinato fra Italia e San Marino. Il nostro Paese, ricorda infine il deputato Pd, sostiene l’Accordo di associazione fra San Marino e Unione Europea. "La norma contenuta nel progetto di legge sammarinese, se sarà confermata, non potrà non pesare come un macigno proprio sul percorso di associazione”.



Sonia Tura



