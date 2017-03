Referendum: domenica 28 maggio si vota in Italia sui quesiti della Cgil

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto per l'indizione dei referendum popolari sull' "abrogazione di disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti" e sull' "abrogazione di disposizioni su lavoro accessorio (voucher)". Le consultazioni si svolgeranno domenica 28 maggio. Sui voucher in particolare, la numero uno della Cgil Susanna Camusso ricorda alla Repubblica che si chiede la cancellazione di una forma di precarietà: per evitare il referendum, spiega, i buoni lavoro dovrebbero poter essere usati solo dalle famiglie, acquistati all' Inps e non in tabaccheria, per retribuire prestazioni occasionali e accessoria di disoccupati di lunga durata, pensionati e studenti.