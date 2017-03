Usl: partire dai dipendenti nel sistema banche

La soluzione per le banche può essere solo di sistema. Lo scrive l'Usl ritenendo imprescindibile il coinvolgimento attivo dei lavoratori che, senza trasparenza e condivisione, non potranno accettare favorevolmente scelte di vertice. Le professionalità già presenti in territorio e i dipendenti del settore bancario, sottolinea la nota, sono risorse valide su cui investire. Questo è l’elemento distintivo della crescita dei Paesi in cui è maggiore la qualità dei servizi e in cui è necessario sostenere uno sviluppo economico in termini di maggiore valore aggiunto