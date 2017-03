GDF: nel 2016 appalti pubblici italiani irregolari per 3.4 miliardi

Nel 2016 la Guardia di Finanza ha scoperto appalti pubblici irregolari per un valore complessivo di 3,4 miliardi di euro, più del triplo del valore di quelli scoperti nel 2015 (un miliardo). Il dato è contenuto nel Rapporto annuale della Gdf che verrà presentato oggi a Roma. I militari hanno inoltre sequestrato nell'anno passato beni per circa 781 milioni, frutto di evasione fiscale o frodi all'Iva, e beni per 2,6 miliardi sottratti alla criminalità organizzata.